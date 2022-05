Mehr als 4400 Strafverfahren wegen Schwarzarbeit im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Der Zoll hat im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein 4418 Strafverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet. Die ermittelte Schadenssumme habe rund 19,5 Millionen Euro betragen, teilten beide schleswig-holsteinischen Hauptzollämter Kiel und Itzehoe am Freitag in ihrer Jahresbilanz mit. Die Kontrolleinheiten hätten gut 6,5 Millionen Zigaretten beschlagnahmt und damit einen Steuerschaden von mehr als 1,25 Millionen Euro verhindert. Außerdem wurden knapp 178 Kilogramm Haschisch, 74 Kilogramm Marihuana, 7,2 Kilogramm Kokain und 1,5 Kilogramm Heroin sichergestellt.