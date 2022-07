Mehr als 4200 Flüchtlingskinder aus der Ukraine an Schulen

Hamburg (dpa/lno) –

An Hamburgs Schulen werden mittlerweile 4226 vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche unterrichtet. Sie seien an 293 zumeist staatlichen Schulen in der Hansestadt untergekommen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. Anmeldungen für weitere 105 Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Tagen eingegangen seien, lägen bereits vor. Auch ihnen würden in Kürze Plätze zugewiesen.

«Hamburgs Schulen haben in kürzester Zeit Tausende ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen und für sie hochwertige und gute Unterrichtsangebote geschaffen», sagte Rabe. «Sie haben dafür in einer schwierigen Lage rund 120 neue Schulklassen aufgebaut, zahllose neue Klassenräume eingerichtet und Hunderte zusätzlicher Lehrkräfte eingestellt.»

Die meisten Kinder und Jugendliche aus der Ukraine lernen den Angaben zufolge zunächst rund ein Jahr lang in Willkommensklassen. Seit den Märzferien seien 119 dieser Willkommensklassen zusätzlich zu den 248 bestehenden eingerichtet worden, 17 weitere seien in Planung. In diesen besonders kleinen Klassen mit rund 15 Schülern gehe es zunächst darum, gut Deutsch zu lernen. Schrittweise würden dann weitere Schulfächer unterrichtet.

«Insgesamt stellen wir nach derzeitigem Stand für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine zusätzlich rund 300 Lehrer-Stellen zur Verfügung», sagte Rabe. Die zusätzliche Personalkosten lägen bei 32 Millionen Euro pro Jahr.