Mehr als 400 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Bei den Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist nach wie vor keine Entspannung in Sicht. Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 407 Ansteckungen, etwas mehr als vor einer Woche, als 354 gezählt wurden. Insgesamt 4620 Menschen (plus 22) sind an oder mit dem Virus gestorben; rund 90 Prozent der nachweislich Infizierten gelten dagegen mittlerweile als genesen.

Der landesweite Sieben-Tage-Wert stieg im Vergleich zum Vortag leicht von 79,1 auf 79,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Dienstag vor einer Woche lag die Inzidenz mit 65,2 deutlich niedriger.

In neun Regionen übersteigt der Sieben-Tage-Wert derzeit die Marke von 100, die entscheidend ist für Lockerungen. Am höchsten ist die Inzidenz in der Stadt Salzgitter (209,0), gefolgt von den Landkreisen Peine (163,2) und Cloppenburg (154,1), der Stadt Osnabrück (135,6), den Landkreisen Leer (125,9), Wesermarsch (123,0) und Vechta (122,5), der Region Hannover (119,8) sowie dem Landkreis Celle (105,6).

