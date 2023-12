Mehr als 400.000 Gäste: Kunsthalle zieht Jahresbilanz

Hamburg (dpa/lno) –

Mit mehr als 400.000 Gästen hat die Hamburger Kunsthalle bereits Anfang Dezember ihre Gesamtprognose für das Jahr 2023 übertroffen. Das Museum zählte bis zum 1. Dezember 18.000 Besucher mehr als im gesamten Vorjahr, wie die Kunsthalle am Montag mitteilte. Das gute Ergebnis liege unter anderem an den gesellschaftlich relevanten Ausstellungen und der gleichzeitig stattfindenden kunstwissenschaftlichen Arbeit. So seien neben Besuchern auch viele Künstler und Fachkollegen angesprochen worden.

«Das macht uns stolz und ehrgeizig für die kommenden Jahre. Die Kunsthalle beweist, dass sie tatsächlich für alle da ist», sagte der Direktor der Kunsthalle, Alexander Klar.