Mehr als 40 Lesungen bei der «Langen Nacht der Literatur»

Bei der «Langen Nacht der Literatur» können Besucher in Hamburg wieder zahlreiche Autorinnen und Autoren live erleben. Bei mehr als 40 Lesungen und literarischen Veranstaltungen zeigt sich, was es in diesem literarischen Herbst zu entdecken gibt: Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bekannte und noch unbekannte, präsentieren ihre Bücher – darunter Nora Bossong, Samuel Njankouo Meffire, Andreas Moster, Frank Schulz, Yandé Seck, Dana von Suffrin und Iris Wolff. Beim großen Finale wird um 21.30 Uhr im Café Liebermann in der Hamburger Kunsthalle der Hamburger Buchhandlungspreis 2024 feierlich verliehen.