Mehr als 40 Hamburger Museen am Reformationstag kostenfrei

Mehr als 40 Hamburger Museen verlangen am Reformationstag am Dienstag keinen Eintritt. Im Rahmen der Aktion «#seeforfree» hätten die Museen, Ausstellungshäuser, Lern- und Gedenkorte ein vielfältiges Programm mit Führungen in verschiedenen Sprachen, Lesungen, Technikvorführungen, Musik und Mitmach-Aktionen vorbereitet, teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Zu den Museen mit freiem Eintritt gehören das Bucerius Kunst Forum, die Deichtorhallen Hamburg, das Deutsche Hafenmuseum und die Hamburger Kunsthalle.

Den grundsätzlich kostenlosen Eintritt in staatliche Museen gibt es den Angaben zufolge in Hamburg seit 2018 am Tag der Reformation. Der Feiertag soll dazu dienen, gesellschaftlichen Debatten nachzuspüren und in den gemeinsamen Austausch zu treten.