Mehr als 4.200 neue Studierende an der Kieler Universität

Kiel (dpa/lno) –

Die Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) hat zum Beginn des Wintersemesters 4.248 neue Studierende begrüßt, darunter 3.203 Erstsemester. Damit habe die CAU das Vorjahresniveau erreicht, teilte die Hochschule mit.

Am ersten Tag des neuen Wintersemesters begrüßt die Universität traditionell alle Erstsemester im größten Hörsaalgebäude der CAU. Etwa 2.500 neue Uni-Mitglieder werden dazu im Audimax erwartet. Das Präsidium der Universität, der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), das Studentenwerk Schleswig-Holstein sowie zahlreiche Fakultäten und Uni-Einrichtungen heißen die neuen Studentinnen und Studenten willkommen.

Eine Infomesse im Audimax-Foyer und im Messezelt auf dem Vorplatz biete mit knapp 60 Ausstellenden Wissenswertes rund um die Universität, erklärte die CAU. Mit der Zahl neuer Studierender habe die Universität das Vorjahresniveau erreicht. Insgesamt seien jetzt 24.468 Studierende eingeschrieben. Weitere Studienplätze in ausgewählten zulassungsbeschränkten Studiengängen würden in den kommenden Wochen noch über das Losverfahren vergeben.