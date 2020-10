Mehr als 350 Verfahren gegen Corona-Bußgelder eingeleitet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Beim Amtsgericht Hamburg sind bisher mehr als 350 Einspruchsverfahren wegen so genannter Corona-Bußgelder eingeleitet worden. Davon sind in 296 Verfahren Erwachsene betroffen, gegen Jugendliche und Heranwachsende sind etwa 60 Bußgeldverfahren eingegangen (Stand Ende September), wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Am häufigsten wurde demnach ein nicht-eingehaltener Mindestabstand moniert.

Wird Einspruch gegen ein Bußgeld eingelegt, prüft die Bußgeldstelle laut Gerichtssprecher erneut den Bescheid. Sollte dieser nicht aufgehoben werden, übernimmt demzufolge die Staatsanwaltschaft. Bei einem zulässigen Einspruch wird in der Regel laut Gerichtssprecher ein Termin zur Hauptverhandlung anberaumt.

Die genaue Zahl der bereits erledigten Verfahren konnte auf dpa-Anfrage nicht genannt werden. In vielen Fällen seien aber Einsprüche zurückgenommen worden, hieß es.

Seit März sind in Hamburg laut zuständigem Einwohnerzentralamt Bußgelder in einer Gesamthöhe von knapp einer Millionen Euro für Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verhängt worden. Die Summe von 985 725 Euro stamme aus 10 298 Bußgeldbescheiden mit Stand Mitte September, sagte Sprecher Matthias Krumm der Deutschen Presse-Agentur.

Bußgeldkatalog