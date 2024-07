Mehr als 31.000 Schulabschlüsse in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr haben in Schleswig-Holstein 31.385 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen absolviert. Das gelte für die öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Ersatzschulen in freier Trägerschaft, wie das Bildungsministerium mitteilte. Sie verlassen die Schulen mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA), dem Mittleren Schulabschluss (MSA) und dem Abitur.

«Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, dass sie mit einem Lächeln im Gesicht die Schule verlassen», sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). «Sie haben sich für ihr Lernen mit einem guten Abschluss belohnt und können jetzt in einen neuen Abschnitt starten. Die Auswahl ist groß – sie reicht von Studium und Ausbildung bis zu Freiwilligendiensten. Probieren Sie sich aus und finden Sie Ihren Weg.»

10.701 Abiturientinnen und Abiturienten an öffentlichen Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, Beruflichen Gymnasien und Berufsoberschulen erhielten in den vergangenen Tagen ihre Abschlusszeugnisse. An den Prüfungen zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) nahmen 10.030 Mädchen und Jungen teil. Bei den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) an allgemeinbildenden Schulen waren es 10.147 Schülerinnen und Schüler.