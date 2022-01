Mehr als 300 Millionen Euro für Straßen im Norden

Lastkraftwagen rollen auf einer Bundesstraße entlang. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Für Ausbau und Erhalt der Straßeninfrastruktur in Schleswig-Holstein stehen nach Angaben von Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in diesem Jahr insgesamt mehr als 300 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung. «Es geht voran auf Schleswig-Holsteins Straßen – in den vergangenen zwei Jahren gab es keinen Corona-Einbruch und auch dieses Jahr wird mit Hochdruck weiter gearbeitet», sagte Buchholz am Montag.

Für die Sanierung von Landesstraßen sollen den Angaben zufolge rund 90 Millionen Euro ausgegeben werden. Dazu kommen rund 25 Millionen Euro für die Sanierung von Kreisstraßen sowie 90 Millionen Euro Bundesmittel für Neubau und Erhaltung von Bundesstraßen. Die Autobahn GmbH des Bundes will dieses Jahr mehr als 80 Millionen Euro in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur investieren.

