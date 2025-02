Mehr als 3.000 Menschen wegen Weltkriegsbombe evakuiert

Diepholz (dpa/lni) –

Wegen einer in Diepholz gefundenen Weltkriegsbombe sind innerhalb weniger Stunden mehr als 3.000 Menschen evakuiert worden. Die Bombe war am Nachmittag südlich der Moorstraße am Gewerbegebiet entdeckt worden, wie die Stadt mitteilte. Weil der Kampfmittelräumdienst eine Entschärfung für dringend notwendig hielt, wurde das Gebiet im Umkreis von einem Kilometer geräumt, erläuterte eine Sprecherin der Stadt.

Rund 3.000 Anwohner sowie Beschäftigte umliegender Firmen mussten demnach ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Nach erfolgreicher Entschärfung durften die Menschen am späten Abend in ihre Wohnhäuser zurückkehren.