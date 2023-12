Mehr als 230 neue Windräder in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Mehr als 230 neue Windräder sind 2023 in Schleswig-Holstein ans Netz gegangen. «Wir können mit Fug und Recht behaupten – wir sind Deutschlands Wind-Motor», sagte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die 232 neuen Anlagen haben eine Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt. Zum Vergleich: Das Ende 2021 stillgelegte Kernkraftwerk Brokdorf hatte eine Leistung von rund 1,4 Gigawatt.

Nach Ministeriumsangaben wurde 2023 jedes dritte neue deutsche Windrad in Schleswig-Holstein aufgestellt. Mittlerweile drehen sich dort 3169 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 8,37 Gigawatt. «Auf die hervorragenden Ausbauzahlen können wir Schleswig-Holsteiner wirklich stolz sein», sagte Goldschmidt. Windenergie habe im Norden einen hohen Akzeptanzwert.

2023 wurden in Schleswig-Holstein 221 Windräder mit einer Leistung von 1,16 Gigawatt neu genehmigt. Das entspricht nach Ministeriumsangaben Investitionen in Höhe von rund 831 Millionen Euro. Das sei mehr als doppelt so viel wie 2022. Hinzu kommen 383 Anlagen mit einer Leistung von 1,96 Gigawatt, die zwar genehmigt, aber noch nicht am Netz sind. Weitere 293 Anträge zum Aufstellen von Windrädern sind beim Landesamt für Umwelt noch offen, 170 davon aus dem laufenden Jahr. Das sind 103 offene Anträge weniger als Ende 2022.

Auch der Ausbau der Stromnetze geht weiter: Im Oktober wurde der 15 Kilometer lange Abschnitt der Westküstenleitung zwischen Klanxbüll und der deutsch-dänischen Grenze in Betrieb genommen. Auch die Ostküstenleitung kommt voran. «Mit dem Erdkabel-Pilotprojekt bei Henstedt-Ulzburg sind wir überzeugt, eine sehr gute Lösung für die Gemeinde gefunden zu haben, um den Ausbau der Energieinfrastruktur für ganz Deutschland weiter anführen zu können», sagte Goldschmidt.

Im Dezember beschloss die schwarz-grüne Landesregierung einen deutlich stärkeren Ausbau der Windkraft im Land wie bereits mit dem Koalitionsvertrag angekündigt. CDU und Grüne wollen die installierte Windkraft-Leistung an Land auf 15 Gigawatt erhöhen. Dafür sollen künftig drei statt bislang zwei Prozent der Landesfläche als Gebiete für Windräder vorgesehen sein.