Mehr als 2000 bestätigte Corona-Infektionen: Vier Tote

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Hamburg binnen eines Tages um 143 auf 2078 gestiegen. Derzeit seien 149 Menschen aus der Stadt aufgrund ihrer Erkrankung im Krankenhaus, 40 von ihnen würden intensivmedizinisch versorgt, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. In der Regel gingen die Krankheitsverläufe nach wie vor mit leichten bis mittleren grippeähnlichen Symptomen einher.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Hansestadt war am Vortag auf vier gestiegen. Am Samstag waren aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung 127 Menschen aus Hamburg in stationärer Behandlung, davon 36 mit intensivmedizinischer Betreuung.