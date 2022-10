Mehr als 20 Grad im Norden zum Wochenbeginn erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Diese Herbstwoche beginnt im Norden mit spätsommerlicher Wärme. Bis zu 21 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Montag. In Nordfriesland liegt die Tagestemperatur bei 16 Grad. Sonnig soll es aber nicht werden. Punktuell sind vor allem am Nachmittag und am Abend Schauer und Gewitter möglich. «Dabei sind Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Böen um 55 km/h (Bft 7) möglich», hieß es in der Vorhersage des DWD. Im Landesinneren weht der Wind ansonsten schwach bis mäßig aus Südwest.