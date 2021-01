Mehr als 20 Gasflaschen aus Baumarkt-Lager gestohlen

Der Schriftzug «Polizei» auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion. Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Garrel (dpa/lni) – Unbekannte haben aus dem Lager eines Baumarktes in Garrel (Kreis Cloppenburg) mehr als 20 gefüllte Gasflaschen gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem verschlossenen Drahtkäfig außerhalb des Baumarktes, in dem die Flaschen gelagert waren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Aufgrund der Vielzahl von Flaschen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter für den Abtransport in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrzeug genutzt haben könnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für Hinweise auf die Täter.

