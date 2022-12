Mehr als 1660 Mini-Solaranlagen an Balkonen am Netz

Quickborn (dpa/lno) –

Die Zahl der Mini-Solaranlagen an Balkonen und Carports hat in Schleswig-Holstein stark zugenommen. Nach Angaben des Betreibers Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) wurden in diesem Jahr 1098 angemeldete Kleinstkraftwerke mit einer Leistung von 0,72 Megawatt in Betrieb genommen und damit dreimal so viele wie 2021. Für 203 weitere Anlagen lägen konkrete Anfragen vor. Im Jahr 2019 waren es nur sechs Mini-Solaranlagen. Insgesamt sind damit im Netzgebiet mittlerweile 1663 Balkon-Modulsysteme mit mehr als 1 Megawatt Leistung angeschlossen.

Die Angaben beziehen sich nur auf die angemeldeten Anlagen. Wie viele tatsächlich angeschlossen sind, ist unbekannt, da viele Anlagen laut SH Netz aus Unkenntnis nicht angemeldet wurden. Die SH Netz betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 450 Kommunen halten Anteile.