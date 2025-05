Mehr als 15.000 Menschen feiern Walpurgisnacht im Harz

In der Nacht zum 1. Mail werden viele Walpurgisfeste im gesamten Harz veranstaltet. Matthias Bein/dpa

Braunlage/Thale (dpa) –

Tausende Menschen haben im Harz in Sachsen-Anhalt die Walpurgisnacht gefeiert – teils als Hexen und Teufel verkleidet. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, in Thale, Schierke und Wernigerode seien insgesamt 15.600 Menschen zusammengekommen. Die Veranstaltungen seien störungsfrei verlaufen. Die Walpurgisnacht ist eine der größten Touristen-Attraktionen des Harzes.

Nach altem Volksglauben treffen sich in der Nacht zum 1. Mai Hexen auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, um mit dem Teufel zu tanzen und zu feiern. Zudem wird mit viel Geschrei der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt.

Die Walpurgisnacht soll nach der heiligen Walburga benannt sein. Die 710 in England geborene Benediktinerin soll unter anderem Kranke geheilt haben und an einem 1. Mai heiliggesprochen worden sein.