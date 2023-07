Mehr als 11.000 Kinder im ersten Halbjahr in Hamburg geboren

Hamburg (dpa/lno) –

Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind bei 10.847 Geburten in Hamburg 11.049 Kinder zur Welt gekommen. Das sind etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, als bei 11.086 Geburten 11.249 Kinder das Licht der Welt erblickten, wie die Sozialbehörde am Donnerstag mitteilte. Die höchsten Zahlen hätten wieder die großen Geburtskliniken registriert – allen voran die Asklepios Klinik Altona, das Katholische Marienkrankenhaus und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit 1643, 1582 beziehungsweise 1471 Babys. Die Behörde listete insgesamt elf Krankenhäuser auf.

Anders als in den meisten Kliniken seien die Geburtenzahlen in den drei Hamburger Geburtshäusern Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 deutlich gestiegen. Mit 136 Geburten und Babys betrage ihr Anteil an der Gesamtgeburtenzahl in Hamburg aber nur etwas mehr als ein Prozent.