Mehr als 100 Feuerwehrleute löschen nächtlichen Markt-Brand

Bei dem Brand eines Sonderpostenmarktes ist ein geschätzter Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Südbrookmerland (dpa/lni) –

In Südbrookmerland (Landkreis Aurich) hat in der Nacht ein Sonderpostenmarkt gebrannt. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach rund fünf Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen.

Das Geschäft brannte nicht vollständig nieder, ist aber vorerst nicht mehr nutzbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße teils gesperrt.