Mehr als 10 Menschen auf A7 bei Seesen verletzt

Alle Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst werden bei der Versorgung der Verletzten benötigt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Seesen (dpa/lni) –

Bei zwei Unfällen auf der A7 Richtung Hannover sind ein Dutzend Menschen verletzt worden. Der Abschnitt um die Abfahrt Seesen (Landkreis Goslar) war laut Angaben der Polizei für fast neun Stunden gesperrt.

Zuerst fuhr am Samstagnachmittag ein 32-Jähriger in einer Baustelle mit seinem Wagen auf ein voraus fahrendes Auto auf. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, wie es hieß. Neun Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder.

Wenige Stunden später gab es am Stauende des ersten Unfalls einen weiteren Zusammenstoß: Ein 24-Jahre alter Fahrer prallte mit seinem Wagen mit zwei Autos und einem Wohnmobil zusammen. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Seit den späten Abendstunden ist die der Streckenabschnitt geräumt.