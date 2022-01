Mehr als 10.000 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 10.005 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 752,2 – nach 689,4 am Vortag. So viele Menschen je 100.000 Einwohner infizierten sich laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen sieben Tagen neu mit dem Virus. Darüber hinaus wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.

Zentraler Indikator zur Bewertung der Lage im Land ist die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu in den Kliniken aufgenommen wurden. Der entsprechende Wert stieg am Dienstag auf 6,9 nach 6,6 am Montag. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag bei 4,9 Prozent, am Vortag waren es 4,7 Prozent. Bis zum 2. Februar gilt landesweit die Warnstufe 3.

Die Stadt Delmenhorst hatte laut Landesgesundheitsamt die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz – nämlich 1456,7. Der Landkreis Harburg folgte mit einem Wert von 1318,7, dahinter lag die Stadt Salzgitter mit 1256,4.

