Mehr als 1.700 Soldaten zur EU-Gefechtsübung in Bergen

Mehr als 1700 Soldaten werden an dem Manöver im niedersächsischen Bergen teilnehmen. (Archivbild) Philipp Schulze/dpa

Bergen (dpa/lni) –

Die Europäische Union will ab Montag eine größere Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Bergen durchführen. An dem Manöver im Landkreis Celle werden bis zum 10. Dezember mehr als 1.700 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen, 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind beteiligt, wie es in einer Mitteilung aus Straßburg heißt.

Die Übung gehöre zur Umsetzung des Strategischen Kompasses der EU. Eines der Hauptziele dieser Strategie sei es, im Rahmen von Krisenreaktionseinsätzen die Verlegung vom Kräften mit bis zu 5.000 Soldaten außerhalb der EU zu ermöglichen. 2023 sei die erste Großübung mit nach Spanien verlegten Truppenanteilen durchgeführt worden. Das zweite Manöver finde nun in Deutschland statt.