Mehr Ältere nutzen Angebot von Silbernetz gegen Einsamkeit

Hamburg (dpa/lno) –

Immer mehr ältere Menschen in Hamburg nutzen das Angebot des Vereins Silbernetz gegen Einsamkeit. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Hilfsorganisation 5.283 Anrufe (2024: 4.802 Anrufe) in der Hansestadt, das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent, wie der Verein der Deutschen Presse-Agentur dpa mitteilte. Am sogenannten Silbertelefon unter der bundesweiten Hotline 0800 4 70 80 90 stehen ehrenamtliche Mitarbeiter täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr bereit, um mit älteren Menschen zu reden und sich auszutauschen – auch ohne akute Krise.

«Die Steigerungen in Hamburg sind auf die zunehmende Bekanntheit von Silbernetz zurückzuführen – nicht auf eine Zunahme der Einsamkeit bei älteren Menschen», sagte Sprecherin Amira Mahdi. Die häufigsten Anliegen am Silbertelefon seien: «einfach mal reden» (rund 95 Prozent), physische Beschwerden (über 75 Prozent), Einsamkeit (rund die Hälfte) und positive Rückmeldung/Dankbarkeit (rund 45 Prozent). «Viele Menschen sind überrascht zu hören, wie viele Ältere am Silbertelefon noch von Liebeskummer erzählen», sagte Mahdi.

Für manche Anrufer ist der Verein der einzige Kontakt

Für manche Anrufer sei der Verein der einzige Kontakt, den sie erreichen könnten, darum meldeten sie sich fast jeden Tag am Silbertelefon, erklärte die Sprecherin. Für manche sei der Verein zeitweise ein Kontakt in Krankheitsphasen, andere riefen an, um ein spezielles Problem zu besprechen. Neben dem spontanen Gesprächsangebot vermittelt der Verein, der 2014 in Berlin gegründet wurde, auch Telefonfreundschaften. Hier können Menschen regelmäßig ausgiebig mit demselben Menschen telefonieren. Zudem informiert der Verein auch über Angebote für Seniorinnen und Senioren vor Ort.