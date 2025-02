Meherere Verletzte nach Unfall in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Hamburg sind fünf Personen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist eine 78-jährige Autofahrerin am Freitagabend mit einem zweiten Auto in der Nähe des Flughafens zusammengestoßen. In dem anderen Fahrzeug hatten sich vier Menschen befunden, unter ihnen ein 12-Jahre alter Junge. Er soll laut Angaben leichte Verletzungen erlitten haben. Die 78-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zu den weiteren Personen und der Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen.