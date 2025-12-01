Mega-Transfer perfekt: Berlin holt Star-Handballer Pytlick

Die Dänen Simon Pytlick (l) und Mathias Gidsel (r) spielen bald auch wieder im Club zusammen. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Berlin (dpa) –

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat den Mega-Transfer von Simon Pytlick von Bundesliga-Konkurrent SG Flensburg-Handewitt offiziell gemacht. Der dänische Weltmeister und Olympiasieger wechselt zur Saison 2027/28 in die Hauptstadt und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben, wie die Berliner mitteilten.

«Das ist ein riesiger Step für uns. Simon hatte aus meiner Sicht keinerlei Zweifel, als wir den ersten Kontakt hatten», sagte Füchse-Trainer und -Sportchef Nicolej Krickau. «Simon wird perfekt zu unserem Konzept passen, denn wir wollen einen attraktiven und effektiven Handball spielen.» Geschäftsführer Bob Hanning ergänzte: «Es ist großartig, dass sich ein Spieler wie Simon Pytlick den Füchsen Berlin angeschlossen hat.»

Flensburg will Pytlick nicht schon 2026 verlieren

Nach monatelangem Vertragspoker macht eine Ausstiegsklausel den Wechsel möglich. Die Füchse lösen damit auch das Versprechen gegenüber ihrem Welthandballer Mathias Gidsel ein, das Team hochkarätig zu verstärken.

Seit Monaten wurde der 24 Jahre alte Rückraumspieler mit den Berlinern in Verbindung gebracht. Der Transferpoker überlagerte zeitweise die sportlichen Schlagzeilen, sodass sich Flensburg zu einer Stellungnahme gezwungen sah. «Wir werden Simon im Sommer 2026 nicht abgeben», stellte die SG im Oktober klar. Nun erfolgt der Wechsel ein Jahr später. In den vergangenen Tagen hatte sich der Vollzug abgezeichnet.

Die Ablösesumme liegt nach dpa-Informationen deutlich unter den kolportierten 750.000 Euro. Gerüchten zufolge ist auch ein Wechsel schon im Sommer 2026 noch nicht endgültig vom Tisch. Dann müssten die Füchse aber finanziell noch einmal nachlegen.

Gidsel und Pytlick: Freunde seit der Jugend

Der zweimalige Welthandballer Gidsel hatte bei seiner Vertragsverlängerung im Februar zugesichert bekommen: Die Mannschaft soll mit weiteren Starspielern verstärkt werden, um die Titelsammlung auszubauen.

Gidsel und Pytlick kennen sich seit der Jugend, sind enge Freunde und feierten im dänischen Nationalteam zusammen Olympia-Gold und zwei WM-Titel. Die Berliner sollen zudem auch eine Verpflichtung des französischen Ausnahmespielers Dika Mem vom FC Barcelona forcieren. Ein Rückraum mit Mem, Gidsel und Pytlick würde seinesgleichen suchen.