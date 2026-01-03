Meffert verlässt HSV und wechselt zurück nach Kiel

Hamburg (dpa) –

Jonas Meffert verlässt nach viereinhalb Jahren den Hamburger SV und kehrt zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zurück. Das teilten beide Vereine mit. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler war zuvor für Vertragsgespräche freigestellt worden.

An der Kieler Förde war der gebürtige Kölner bereits von 2018 bis 2021 aktiv, ehe er sich zur Saison 2021/22 dem HSV anschloss und dort mit 146 Partien so viele Pflichtspiele absolvierte wie für keinen anderen Club in seiner Laufbahn.

«Meffo war der Inbegriff von Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Gerade deshalb stand es für uns außer Frage, dass wir im Hinblick auf eine sportliche Veränderung, die ihm mehr Spielzeit in Aussicht stellt, gemeinsam zu einer Lösung kommen würden», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Meffert hofft auf mehr Spielanteile

Der defensive Mittelfeldspieler stand in der Bundesliga-Hinrunde lediglich in vier Spielen 144 Minuten für den HSV auf dem Feld. «Holstein Kiel ist für mich bis heute ein besonderer Verein, mit dem ich viele schöne und emotionale Momente erleben durfte. Ich habe hier einen wichtigen Abschnitt meiner Karriere erlebt und freue mich sehr, nun zurückzukehren und wieder Teil dieses Umfelds zu sein», sagte Meffert.