Meeressaurier-Ausstellung im Aquarium Wilhelmshaven eröffnet

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Welche Geschöpfe lebten in den Urmeeren? Das will das Aquarium Wilhelmshaven von Samstag an mit der neuen Erlebnisausstellung «Saurier – Giganten der Meere» zeigen. Dort können Besucherinnen und Besucher die bis zu 10,50 Meter langen Sauriermodelle bestaunen und sich gleichsam in das Urmeer einer längst vergangenen Zeit versetzen lassen, wie das Aquarium mitteilte.

Auf rund 350 Quadratmetern können demnach Fossilien entdeckt und Sauriermodelle mit gigantischen Zähnen und Flossen bestaunt werden. 3D-Animationen zeigen das Leben der Meeresgeschöpfe im Erdmittelalter – also einer Zeit, die vor über 250 Millionen Jahren begann und vor etwa 66 Millionen Jahren endete.

Am Tag der Eröffnung feiert das Aquarium Wilhelmshaven sein 20-jähriges Bestehen.