Medizinischer Notfall: Wolfsburg-Test abgebrochen

Rotterdam (dpa) –

Das Testspiel des VfL Wolfsburg beim niederländischen Ehrendivisionisten Feyenoord Rotterdam ist in der zweiten Halbzeit wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Auf der Tribüne im Stadion De Kuip hatte ein Zuschauer gesundheitliche Probleme. Der Fan war aber ansprechbar und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wie Feyenoord in den sozialen Medien mitteilte. Beide Clubs wünschten dem Besucher eine schnelle Genesung.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lagen die Wolfsburger klar mit 0:4 zurück. Zur Pause hatte es nur 1:0 für die Rotterdamer gestanden. Nach dem Seitenwechsel drehte Feyenoord aber auf und zog davon. Wolfsburgs niederländischer Trainer Paul Simonis wechselte im Verlauf des Spiels mit Ausnahme der Torhüterposition komplett durch.

Für Feyenoord war es die Generalprobe für das Spiel gegen Fenerbahce Istanbul in der Qualifikation zur Champions League am Mittwoch. Das erste Wolfsburger Pflichtspiel findet erst am 16. August statt. Dann treffen die Niedersachsen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Amateure des SV Hemelingen.