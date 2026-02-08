Medizinischer Notfall: Nächtlicher Einsatz der Seenotrettung

Die Seenotretter haben eine Frau, die medizinische Hilfe brauchte, von einem Kreuzfahrtschiff geholt und ans Festland gebracht. -/DGzRS – Die Seenotretter/dpa

Langeoog (dpa) –

Eine 58-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ist wegen eines medizinischen Notfalls von Seenotrettern an Land gebracht worden. Die Engländerin war von Southampton nach Hamburg unterwegs, als sie kurz vor dem Ziel am Samstagabend auf einem Auge erblindete, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Da die Frau schnellstmöglich in eine Spezialklinik musste und Hubschrauber aufgrund der Vereisungsgefahr nicht fliegen durften, rückten die Seenotretter der Station Hooksiel aus. Nördlich von Langeoog trafen sie auf das Kreuzfahrtschiff und brachten die 58-Jährige zum Hafen, von wo aus sie mit dem Rettungswagen weiter in eine Klinik gebracht wurde.