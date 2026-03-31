Medizinischer Notfall am Steuer – 68-Jähriger stirbt

Wesendorf (dpa/lni) –

Ein 68 Jahre alter Autofahrer ist in Wesendorf im Landkreis Gifhorn bei einem Unfall gestorben. Es sei nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass ein medizinischer Notfall die Ursache war, sagte ein Polizeisprecher. Am Montagnachmittag sei der Mann mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen, dann sei er nach Zeugenaussagen ohne einen Versuch des Bremsens oder Ausweichens mit der Werbetafel kollidiert. Passanten versuchten, ihn wiederzubeleben. Als die Rettungskräfte übernahmen, konnten sie den Angaben zufolge nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.