Medizinische Ursache: 66-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 66-Jähriger kommt bei einem Verkehrsunfall in Jade ums Leben – Hintergrund ist vermutlich eine medizinische Ursache. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Jade (dpa/lni) –

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Jade im Landkreis Wesermarsch tödlich verletzt worden. Am Morgen kam der Mann vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalls mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Im Wasser eines Straßengrabens blieb das Auto schließlich stehen.

Der 66-Jährige wurde den Angaben nach eingeklemmt und musste von Ersthelfern befreit werden. Rettungskräfte versuchten demnach, ihn wiederzubeleben. Der Mann starb allerdings noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.