Medizinische Hochschule Hannover bekommt Präsidentin

Hannover (dpa/lni) –

Führungswechsel an einer der wichtigsten Kliniken des Landes: Die Biologie-Professorin Denise Hilfiker-Kleiner wird ab kommenden Jahr neue Präsidentin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Das teilte Niedersachsens Wissenschaftsministerium mit. Die 63-jährige gebürtige Schweizerin folgt auf Michael P. Manns, der in den Ruhestand geht. Sie ist derzeit Dekanin des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität im hessischen Marburg.

Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) sprach von einem «echten Gewinn» wegen der «umfangreichen Wissenschaftsexpertise». «Die Medizinische Hochschule Hannover erhält eine herausragende Forschungspersönlichkeit und Wissenschaftlerin», so der SPD-Politiker am Mittwoch bei einer kurzen Vorstellung. Die künftige Präsidentin sagte: «Auf meine Rückkehr nach Hannover freue ich mich sehr.» Die MHH stehe für exzellente Lehre, Forschung und Krankenversorgung.

Hilfiker-Kleiner wirkte bereits früher in verschiedenen Funktionen an der MHH. 2018 wurde die Professorin für Molekulare Kardiologie mit dem mit 25.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis des Landes als herausragende Wissenschaftlerin ausgezeichnet. Mit ihren Studien habe Hilfiker-Kleiner Pionierarbeit in der interdisziplinären Analyse von Krankheitsbildern geleistet, hieß es damals zur Begründung.