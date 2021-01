Medien: Wood möglicherweise bald zu Real Salt Lake

Bobby Wood vom Hamburger SV. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archiv

Hamburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird nach einem Bericht von «The Athletic» seinen Großverdiener Bobby Wood möglicherweise noch vor Ablauf des Vertrags im kommenden Juni los. Demnach soll der 28 Jahre alte Amerikaner bei Real Salt Lake aus der Major League Soccer einen Vorvertrag unterschrieben haben. Wood würde einen Zweijahresvertrag in Utah erhalten. Ob er vor dem Ende seines Kontraktes in Hamburg in sein Heimatland zurückkehrt, hänge davon ab, wann die MLS ihre Saison beginnt, hieß es in dem Bericht.

Wood war 2016 von Union Berlin für vier Millionen Euro zum damaligen Bundesligisten aus Hamburg gewechselt und mit einem gut dotierten Vertrag ausgestattet worden. Die in ihn gesetzten Hoffnungen konnte er aber nie erfüllen. Zwischenzeitlich war er in der Saison 2018/19 an Hannover 96 ausgeliehen worden. Auch in dieser Spielzeit kommt Wood beim Zweitliga-Tabellenführer nur zu wenigen Einsätzen. Die interne Konkurrenz wie Torjäger Simon Terodde ist zu stark.

In der laufenden Transferperiode haben die Hamburger bislang Xavier Amaechi an den Ligarivalen Karlsruher SC ausgeliehen. Der österreichische Stürmer Lukas Hinterseer steht ebenfalls vor dem Abschied. Das neue Ziel des 29-Jährigen soll Medienberichten zufolge Ulsan Hyundai in Südkorea sein. Der HSV hatte ihn für Verhandlungen mit einem anderen Club freigestellt.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-117668/3

