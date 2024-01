Medien: Niko Kovac bleibt weiter Wolfsburg-Trainer

Wolfsburg (dpa) –

Niko Kovac bleibt trotz des enttäuschenden Starts in das neue Fußball-Jahr übereinstimmenden Medienberichten zufolge Trainer des VfL Wolfsburg. Der 52-Jährige solle die Niedersachsen auch am kommenden Sonntag gegen die TSG Hoffenheim betreuen, berichteten «Kicker» und «Bild» am Sonntag. Die Wolfsburger wollten nach der Winterpause eigentlich eine Aufholjagd auf die Europapokal-Plätze starten, spielten gegen die Abstiegskandidaten Mainz 05 und 1. FC Köln sowie gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim aber jeweils nur 1:1. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt bereits neun Punkte.

«Unser Ansatz ist, das gemeinsam zu lösen», sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz bereits am Samstag nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Köln. Er betonte aber auch: «Wir alle inklusive Trainer sind nicht zufrieden. Fußballerisch ist das zu wenig für die Ansprüche, die wir haben.»