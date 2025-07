Medien: HSV und Werder an Bella-Kotchap interessiert

Hamburg (dpa) –

Die beiden Nordrivalen Hamburger SV und Werder Bremen gehören nach Medienberichten zu den Interessenten für den zweimaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger steht noch bis 2026 beim englischen Zweitligisten FC Southampton unter Vertrag.

Bella-Kotchap ist so etwas wie der große Pechvogel der vergangenen Transferfenster. 2023 war sogar der FC Bayern München an dem Abwehrspieler interessiert. 2024 platzte in letzter Sekunde ein Wechsel zu 1899 Hoffenheim. Seit seinem Wechsel vom VfL Bochum nach England im Jahr 2022 stieg er zudem zweimal mit Southampton aus der Premier League ab. In der vergangenen Saison bestritt er nur vier Ligaspiele.

HSV gewann Transferduell um Philippe

Von dem Interesse des HSV berichtete zuerst das «Hamburger Abendblatt». Bella-Kotchap spielte unter dem HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz in der deutschen U21-Nationalmannschaft und absolvierte im Herbst 2022 auch zwei A-Länderspiele. Danach gehörte er bei der Weltmeisterschaft in Katar zum deutschen Kader, ohne bei dieser Winter-WM zum Einsatz zu kommen.

Beim Transferduell um den französischen Stürmer Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig setzten sich die Hamburger zuletzt unter anderem gegen die Bremer durch. Beide haben für die nächste Bundesliga-Saison bereits jeweils einen Innenverteidiger verpflichtet: Der Österreicher Maximilian Wöber (Leeds United) wechselte zu Werder, der frühere deutsche U21-Nationalspieler Jordan Torunarigha (KAA Gent) zum HSV.