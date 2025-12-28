Medien: HSV-Profi Meffert vor Rückkehr zu Holstein Kiel

28. Dezember 2025 13:19
Jonas Meffert vom Hamburger SV. (Archivbild) Christian Charisius/dpa
Mittelfeldspieler Jonas Meffert vom Hamburger SV steht offenbar vor einer Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» habe sich der 31-Jährige über die Weihnachtstage zu diesem Schritt entschieden.

Meffert wechselte 2021 von Kiel zum HSV. In drei von vier Zweitliga-Jahren in Hamburg war er ein zeitweise unersetzlicher Führungsspieler. Nach dem Erstliga-Aufstieg verlor der gebürtige Kölner jedoch seinen Platz im HSV-Team. In dieser Bundesliga-Saison stand er nur einmal in der Startelf. Mefferts Vertrag mit den Hamburgern läuft im nächsten Sommer aus. Beide Vereine müssen sich noch über einen Transfer des Mittelfeldspielers einigen.

