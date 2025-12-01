Medien: 96-Geschäftsführer Marcus Mann sagt Wolfsburg ab

Hannover (dpa) –

Hannover-96-Geschäftsführer Marcus Mann wird nicht als Sportdirektor zum VfL Wolfsburg wechseln. Nach Informationen von «Kicker» und «Hannoversche Allgemeine Zeitung» hat Mann dem Fußball-Bundesligisten eine Absage erteilt. Stattdessen will der 41-Jährige mit dem Zweitligisten die Rückkehr in die Erste Liga schaffen.

Wolfsburg sucht nach der Trennung von Sebastian Schindzielorz einen Nachfolger auf der Sportdirektor-Position. Der VW-Club war sich mit dem Österreicher Andreas Schicker von der TSG 1899 Hoffenheim bereits einig, doch dann entschied sich Schicker doch für einen Verbleib im Kraichgau.

Mann arbeitet seit 2021 in Hannover und wurde in diesem Jahr vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer befördert. Sein Vertrag ist bis 2029 gültig. Vor dieser Saison krempelte er den kompletten Kader der 96er um. Aktuell sind die Niedersachsen in der Zweiten Liga Tabellenvierter.