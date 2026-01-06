Max Kruse wechselt zu Oberliga-Club von Kumpel Harnik

Hamburg (dpa) –

Max Kruse spielt in der Hamburger Oberliga künftig wieder mit seinem Kumpel Martin Harnik zusammen. Der 37 Jahre alte Ex-Fußballprofi schließt sich der TuS Dassendorf an, für die Harnik (38) bereits seit Oktober 2020 aufläuft. Die Verpflichtung des 14-maligen Nationalspielers teilte der Fünftligist aus Schleswig-Holstein am Montagabend mit. Kruse und Harnik hatten bereits in der Jugend bei einem Hamburger Vorstadtclub zusammengespielt und später erneut beim SV Werder Bremen.

«Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere», wird der aus Reinbek stammende Kruse in der Mitteilung zitiert. «Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat. Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort.»

Kruse freut sich auf «richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg»

Er freue sich auf «richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg», sagte der Offensivspieler weiter, der nach dem Ende seiner Profilaufbahn 2023 bei Zweitligist SC Paderborn noch für den Berliner Bezirksligisten Al-Dersimspor II aufgelaufen war. Es sei «mega, noch einmal mit Martin zusammenzuspielen. Das wird definitiv ein Highlight».

Der Olympia-Teilnehmer von 2021 hat in der Bundesliga über 300 Spiele für diverse Clubs bestritten und war kurzzeitig auch für den Istanbuler Traditionsclub Fenerbahçe in der Türkei aktiv. Erfahrung in der Oberliga Hamburg sammelte Kruse ebenfalls. 2010 bestritt Kruse für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli ein Ligaspiel.