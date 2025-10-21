Max Giesinger zaubert mit dem neuen «Harry Potter»-Cast

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger Sänger Max Giesinger (37, «80 Millionen») hat als Pate der neuen Schauspiel-Riege des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» Tipps für ein gutes Stimmen-Warm-Up gegeben. Zur Vorbereitung auf eine Probe hat der gebürtige Badener mit dem Team beispielsweise Zungenbrecher geübt und verschiedene Aufwärm-Geräusche gemacht. Er fühle sich sehr wohl in dem Team, sagte er bei den Vorbereitungen und bot sich auch mehrfach als Ersatzbesetzung an.

Das Theaterstück wird seit 2021 am Hamburger Theater am Großmarkt aufgeführt. Nun steht ein Castwechsel an. Das neue Team startet am 30. Oktober.