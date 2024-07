Maut und Fahrermangel machen Spediteuren zu schaffen

Die Spediteure in Niedersachsen blicken mit Sorgen in die Zukunft. Soeren Stache/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Das Transportgewerbe in Niedersachsen blickt mit Sorgen in die Zukunft. Rund 30 Prozent der Unternehmen bewerten die aktuelle Lage als schlecht, mehr als 40 Prozent erwarten eine weitere Verschlechterung, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der IHK Niedersachsen und des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Nur 12 Prozent blicken derzeit optimistisch in die Zukunft.

Vor allem die jüngst erhöhte Lkw-Maut und der Fahrermangel mache den Unternehmen zu schaffen. 80 Prozent der Befragten nannten den Fachkräftemangel als großes Problem, 76 Prozent die Mautanhebung. «Die Unternehmen sind durch die Verdoppelung der Mautkosten stark betroffen», sagt GVN-Geschäftsführer Uwe Garbe laut Mitteilung. «Viele Transportunternehmen können die gestiegenen Kosten nicht auf ihre Kunden abwälzen und stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Wir brauchen dringend ein Belastungsmoratorium für die Betriebe.»

Hinzu kämen Probleme mit dem Straßennetz. «Mehr als jedes zweite Unternehmen fordert eine bessere Straßeninfrastruktur», sagt Felix Jahn, Sprecher der IHK Niedersachsen, laut Mitteilung. «Eine Kürzung des Verkehrsetats des Bundes ist daher inakzeptabel.» Wichtige Projekte wie die A20 und die A39 dürften sich nicht weiter verzögern. An der Umfrage hatten sich 170 Unternehmen aus ganz Niedersachsen beteiligt.