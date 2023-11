Mathe-Wettbewerb «Baltic Way» erstmals in Schleswig-Holstein

Flensburg (dpa/lno) –

Der internationale Mathematik-Wettbewerb «Baltic Way» für Schüler und Schülerinnen aus dem Ostseeraum wird erstmals in Schleswig-Holstein ausgetragen. Von Donnerstag an treffen sich die Teams aus Ostseeanrainerstaaten sowie aus Island und Norwegen in Flensburg, wie die Europa-Universität Flensburg (EUF) mitteilte. Russland ist aktuell nicht dabei. Die etwa 50 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren gehören den Angaben zufolge zu den Besten ihres Landes im Fach Mathematik. Aus Deutschland nehmen ausschließlich Teams aus norddeutschen Bundesländern teil.

«Der «Baltic Way» ist ein ganz besonderer Wettbewerb», sagte Uwe Leck, Professor für Mathematik an der EUF und Juryvorsitzender der Deutschen Presse-Agentur. «Die Teams aus zehn Ländern des Ostseeraums bestehen aus jeweils fünf der besten mathematischen Talente dieser Länder, die gemeinsam 20 sehr anspruchsvolle Aufgaben bearbeiten.» Für die Jugendlichen stehe dabei weniger die Konkurrenz der Teams im Vordergrund, sondern der Spaß an der Mathematik und die erlebnisreiche Zeit mit Gleichgesinnten, ist Leck überzeugt.

Die Klausuren werden am 11. November geschrieben, die Preisverleihung ist einen Tag später. Am 10. November können die Jugendlichen bei verschiedenen Ausflügen Schleswig-Holstein etwas besser kennenlernen.

Der Wettbewerb wird seit 1990 jährlich zum Gedenken an die friedlichen Demonstrationen für die Unabhängigkeit der baltischen Staaten organisiert. Gastgeber ist jedes Jahr ein anderes Land, das von den Teilnehmenden ausgewählt wird. Deutschland war bisher zwei Mal Gastgeber: 2001 mit Hamburg und 2011 mit Greifswald. Schirmherrin der diesjährigen Veranstaltung ist Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU).