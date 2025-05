Mast könnte auf Fahrbahn fallen: A28 bleibt weiter gesperrt

Hatten (dpa/lni) –

Auch gut einen Tag nach dem Ausbruch eines Brandes auf einem Recyclinghof in Hatten bleibt die Autobahn 28 gesperrt. Auf dem Gelände der Firma im Kreis Oldenburg stehe ein Mobilfunkmast, der durch die Hitze des Feuers beschädigt wurde, wie die Feuerwehr mitteilte. Es sei unklar, ob der Mast noch stabil ist. Im Falle eins Einsturzes könnte dieser direkt auf die Fahrbahn fallen, hieß es weiter.

Ein Gutachter habe in der Zwischenzeit den Mast inspiziert, doch zur Stabilität habe er keine eindeutige Aussage machen könne. Solange das Risiko nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden könne, müsse die Sperrung bestehen bleiben, erklärte Feuerwehrsprecher Jannik Stiller. «Die potenzielle Gefahr für Verkehrsteilnehmende ist zu groß, um hier ein Risiko einzugehen.»

In der Nacht zum Samstag gingen Hunderte Autos und zahlreiche Reifenstapel auf dem Recyclinghof in Flammen auf. Durch das Feuer sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, hieß es. Verletzt wurde niemand. Mehrere Wachhunde seien von dem Gelände gerettet worden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.