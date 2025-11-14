Maßnahmen wegen Vogelgrippe im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg (dpa/lno) –

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Allgemeinverfügung zum Schutz von Tieren vor der Vogelgrippe erlassen, die eine Stallhaltung für Betriebe ab 50 Stück Geflügel einschließt. Betroffen sind alle Haltungen ab 50 Stück Geflügel. Die Tiere müssen im gesamten Kreisgebiet entweder in geschlossenen Ställen oder unter geeigneten Schutzvorrichtungen gehalten werden, wie die Kreisverwaltung mitteilte.

Außerdem sind Ausstellungen, Börsen und Märkte von Geflügel oder gehaltenen Vögeln sowie Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel oder gehaltenen Vögeln verboten. Die Verfügung gilt von Montag (17.11.) an.