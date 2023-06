Maßnahmen gegen hohe Strompreise für Industrie gefordert

Berlin (dpa) –

Angesichts der hohen Strompreise in Deutschland fordern die Bundesländer nach Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mehr Maßnahmen vom Bund, um energieintensive Unternehmen zu schützen. Es drohe ein Substanzverlust für Deutschland, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin vor Beratungen der Bundesländer mit Kanzler Olaf Scholz.

Man werde die Bundesregierung daher eindrücklich bitten, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die industrielle Substanz in Deutschland zu sichern, sagte Weil. Bei dem Problem rede man nicht nur von den großen Unternehmen, sondern auch vom industriellen Mittelstand.