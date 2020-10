Maßnahmen bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz beschlossen

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg treten weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft, sobald der sogenannte Inzidenzwert die 35er-Marke für drei Tage in Folge überschreitet. Schon ab Montag solle dann Maskenpflicht für alle Personen überall in gastronomischen Einrichtungen und im Einzelhandel, also auch für das Personal gelten, teilte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag nach Beratungen seines rot-grünen Senats mit. «Darüber hinaus werden wir die Einhaltung der Regeln, insbesondere in der Gastronomie, noch stärker kontrollieren», sagte er.

Sollte die Zahl der Infektionen sich weiter auf aktuellem Niveau bewegen, müssen laut Beschluss ab Montag auch Mund-Nase-Bedeckungen bei allen sonstigen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr sowie an besonderen öffentlichen Plätzen getragen werden, an denen es zu größeren Ansammlungen und Enge kommt. Gesichtsvisiere würden grundsätzlich nicht mehr als ausreichende Alltagsmaske anerkannt und seien nur noch ausnahmsweise zulässig, etwa bei Menschen mit Behinderungen, hieß es.

«Die Hamburger Corona-Regelungen sind gut begründet und wirksam gegen die Virusausbreitung», sagte Tschentscher. «Mit ihrer konsequenten Einhaltung können wir eine erneute umfassende Einschränkung des öffentlichen Lebens wie im Frühjahr verhindern.»

Der sogenannte Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, war am Donnerstag in Hamburg das erste Mal seit Mitte April mit 36,1 wieder über die 35er-Marke gestiegen. Damit trat unabhängig von der Drei-Tage-Regelung bereits eine Beschränkung der Zuschauerzahlen beim Fußball in Kraft. Die Spiele in den Stadien dürfen damit nur noch vor maximal 1000 Zuschauern stattfinden.

Die Einschränkungen beim Sport fallen weg, sobald der Inzidenzwert wieder unter 35 fällt. Alle anderen Lockerungen werden erst wieder möglich, wenn der Wert mindestens drei Tage unter der Marke bleibt.