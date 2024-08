Massive Behinderungen im Bahnverkehr in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Im Fernverkehr der Bahn kommt es derzeit wegen Gegenständen auf den Gleisen in Hamburg zu massiven Verspätungen. Die Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg ist gesperrt, wie die Bahn im Internet mitteilte. Einige Fernzüge fallen aus, andere verspäten sich demnach. Eine Bahnsprecherin wollte nicht sagen, um welche Gegenstände es sich handelt. Laut NDR ist in einer Baustelle nahe der Gleise ein Bagger abgesackt. Die Behebung der Störung soll bis in den Abend dauern.