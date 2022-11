Masseur wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 37 Jahre alter Masseur aus Hamburg muss sich von Montag an (9.00 Uhr) wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten. Ihm werden sexueller Übergriff im besonders schweren Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie sexuelle Belästigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der 37-Jährige soll am 21. Dezember 2018 bei einer Massage in einer Wellnesseinrichtung in Hamburg-Billstedt eine 39-Jährige im Intimbereich berührt und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau sei dabei verletzt worden und habe noch mehrere Tage nach der Tat an Schmerzen gelitten. Am 10. Januar 2020 soll der Angeklagte erneut eine Kundin in der Einrichtung belästigt haben. Er soll die 49-Jährige gegen ihren Willen entkleidet und ebenfalls im Intimbereich massiert und berührt haben.