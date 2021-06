Massenschlägerei nach Beleidigung im Imbiss

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gifhorn (dpa/lni) – In Gifhorn sind etwa 30 Personen am Samstag an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Auslöser des handfesten Streits: Eine Frau war laut Polizei am Nachmittag in einem Imbiss beleidigt worden. Ein Familienmitglied habe den Täter daraufhin zur Rede gestellt. Obwohl zwei Polizisten vor Ort waren, versammelten sich den Angaben zufolge von beiden Parteien jeweils etwa 20 Personen vor dem Imbiss. Insgesamt circa 30 von ihnen hätten sich dann an der Schlägerei beteiligt – auch mit Schlagstöcken aus Holz. «Die Auseinandersetzung konnte nur mit der Hinzuziehung mehrerer Beamter beendet werden», teilte die Polizei am Abend weiter mit.

Mehrere Menschen seien verletzt worden, hätten aber eine ärztliche Versorgung abgelehnt. «Anschließend folgten Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen beider Parteien», so die Polizei. Dabei seien Tatmittel sichergestellt worden. Fünf Beteiligte wurden demnach in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

