Massenschlägerei bei Feier in Hamburg – Polizisten verletzt

Eigentlich wollen sie die Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend Menschen nur beenden, doch am Ende wurden fünf Polizisten dabei verletzt. (Illustration) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Bei einer Massenschlägerei in Hamburg sind in der Nacht fünf Polizisten verletzt worden. Die Beamten von Polizei, Bereitschaftspolizei und Bundespolizei waren gegen 3.20 Uhr zu einem Großeinsatz in einer Eventlocation im Stadtteil Rotherbaum gerufen worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dort gerieten auf einer privaten Feier etwa 50 der rund 200 Gäste in eine Schlägerei. Warum sie in Streit gerieten, war zunächst unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Beim Versuch, die Auseinandersetzung und die Feier zu beenden, wurden die Beamten von mehreren Gästen direkt angegriffen. Fünf Polizisten seien dabei verletzt worden. Drei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt und bereits wieder entlassen. Zur Art der Verletzungen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Auch, ob und wie viele Verletzte es unter den Gästen gab, war zunächst unklar.

Zwei von ihnen wurden noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Die 36 und 41 Jahre alten Männer seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen worden. Gegen sie ermittelt das Landeskriminalamt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.