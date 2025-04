Massenschlägerei am Hamburger Hauptbahnhof

In der Nacht kam es unweit des Hamburger Hauptbahnhofs zu einer heftigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) Niklas Graeber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs ist es in der Nacht zu einer Massenschlägerei von rund 20 bis 30 Personen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, alarmierte gegen 5.15 Uhr ein Bahnreisender die Bundespolizei, nachdem zwei Gruppen am Holzdamm aufeinander losgegangen waren.

Während der Auseinandersetzung erlitt eine Frau den Angaben zufolge einen epileptischen Anfall und wurde vor Ort in einem Krankenwagen behandelt. Zudem setzte demnach eine Person Pfefferspray ein, woraufhin die andere Gruppe ebenfalls mit mehreren Dosen Pfefferspray reagierte.

Ob und wie viele weitere Menschen bei der Auseinandersetzung verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Nachdem die Lage durch Bundes- und Landespolizei unter Kontrolle gebracht wurde, nahmen die Einsatzkräfte die Personalien der Beteiligten auf. Es wird nun zur noch unklaren Streitursache ermittelt. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.